Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что поможет использовать опыт страны и приблизит Киев к членству в блоке. Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, с которым ознакомился Euractiv, передает УНН.

Как отмечается, такой шаг будет способствовать "восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и прогрессивной интеграции в Европу, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".

Для этого Украине должны позволить стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС и предоставить доступ к фондам ЕС. Кроме того, Украину должны освободить от необходимости уплаты НДС в случае совместного владения, говорится в проекте текста.

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

Как отмечается, регламент предложения к Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP) будет представлен Европейской комиссией во вторник (5 марта) вместе с общей политической оборонной стратегией ЕС.

Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе поддержки совместных европейских закупок вооружений и укрепления военно-промышленного комплекса блока, пользующегося средствами ЕС.

В предыдущих оборонно-промышленных программах, принятых законодателями ЕС, ни одна третья страна, кроме Норвегии, не рассматривалась как полноправный участник.

Согласно проекту постановления, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы" - это способ "поддержать оборонную готовность Союза и его государств-членов".

Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции