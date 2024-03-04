Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ
Киев • УНН
Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.
Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что поможет использовать опыт страны и приблизит Киев к членству в блоке. Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, с которым ознакомился Euractiv, передает УНН.
Как отмечается, такой шаг будет способствовать "восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и прогрессивной интеграции в Европу, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".
Для этого Украине должны позволить стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС и предоставить доступ к фондам ЕС. Кроме того, Украину должны освободить от необходимости уплаты НДС в случае совместного владения, говорится в проекте текста.
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль4 марта 2024, 12:43 • 7597 просмотров
Как отмечается, регламент предложения к Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP) будет представлен Европейской комиссией во вторник (5 марта) вместе с общей политической оборонной стратегией ЕС.
Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе поддержки совместных европейских закупок вооружений и укрепления военно-промышленного комплекса блока, пользующегося средствами ЕС.
В предыдущих оборонно-промышленных программах, принятых законодателями ЕС, ни одна третья страна, кроме Норвегии, не рассматривалась как полноправный участник.
Согласно проекту постановления, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы" - это способ "поддержать оборонную готовность Союза и его государств-членов".
Туск анонсировал обращение в сейм Польши за резолюцией о санкциях ЕС в отношении российской и белорусской агропродукции4 марта 2024, 12:00 • 13917 просмотров
Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ
Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.
На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский
Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад
Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.
Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль
Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА
Купянск в Харьковской области впервые подвергся атаке с использованием управляемой авиабомбы с кассетным зарядом.
Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину
россия начала чаще использовать зенитные ракеты Х-31П из-за потери еще одного самолета А-50 и, как следствие, нехватки разведданных.
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ
Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль
В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.
Третья штурмовая бригада показала, как наносят удары по вражеской пехоте в ночное время
Третья штурмовая бригада обнародовала видео, на котором показаны артиллерийские удары по лесополосам на оккупированной врагом территории Донецкой области. Врага отследили с помощью беспилотника.
Оккупанты размещают боевые вертолеты на территории "Азовстали"
Партизаны сообщили, что российские войска используют руины металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе для развертывания боевой авиации.