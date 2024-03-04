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Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 13:00  •  12453 просмотра

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Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.

Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что поможет использовать опыт страны и приблизит Киев к членству в блоке. Об этом говорится в проекте предложения Европейской комиссии, с которым ознакомился Euractiv, передает УНН

Как отмечается, такой шаг будет способствовать "восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и прогрессивной интеграции в Европу, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".

Для этого Украине должны позволить стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместных закупок военной техники с другими странами-членами ЕС и предоставить доступ к фондам ЕС. Кроме того, Украину должны освободить от необходимости уплаты НДС в случае совместного владения, говорится в проекте текста.

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль4 марта 2024, 12:43 • 7597 просмотров

Как отмечается, регламент предложения к Европейской программе оборонных инвестиций  (EDIP) будет представлен Европейской комиссией во вторник (5 марта) вместе с общей политической оборонной стратегией ЕС.

Таким образом, Украине будет отведено особое место в программе поддержки совместных европейских закупок вооружений и укрепления военно-промышленного комплекса блока, пользующегося средствами ЕС.

В предыдущих оборонно-промышленных программах, принятых законодателями ЕС, ни одна третья страна, кроме Норвегии, не рассматривалась как полноправный участник.

Согласно проекту постановления, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы" - это способ "поддержать оборонную готовность Союза и его государств-членов".

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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