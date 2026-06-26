В Виннице двое детей пострадали из-за взрыва неизвестного предмета

Вечером 26 июня в Виннице двое мальчиков пострадали в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом сообщает полиция Винницкой области, пишет УНН.

"Полиция устанавливает обстоятельства травмирования детей, которое произошло вечером 26 июня в Виннице", - говорится в сообщении.

Предварительно известно, что двое малолетних мальчиков получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Детей госпитализировали.

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