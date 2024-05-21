В Украине с начала вторжения рф из-за вражеских атак разрушено 211 объектов медучреждений - Минздрав

В Украине за время полномасштабной войны в результате вражеских обстрелов и атак было повреждено 1604 объекта медучреждений и еще 211 - разрушены полностью, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Детали

"С начала полномасштабной войны в результате атак и обстрелов россии украинской гражданской инфраструктуры, в том числе и медицинской, было повреждено 1604 объекта медучреждений и еще 211 разрушены полностью", - сообщили в Минздраве.

Наибольшие потери, как указано, понесла медицинская инфраструктура Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Днепропетровщины, Черниговщины, Запорожья и Херсонщины.

Также за это время российская армия повредила 164 машины экстренной медицинской помощи, еще 261 автомобиль уничтожили и 125 автомобилей захватили.

В то же время, как отмечается, за более чем два года полномасштабной войны в разных областях Украины удалось полностью восстановить 512 объектов медучреждений, еще 357 объектов восстановлено частично. Больше всего - в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Оккупанты разрушили 29 медучреждений на Херсонщине, еще 110 - повредили