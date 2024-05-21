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В Україні з початку вторгнення рф через ворожі атаки зруйновано 211 об'єктів медзакладів - МОЗ

В Україні з початку вторгнення рф через ворожі атаки зруйновано 211 об'єктів медзакладів - МОЗ

Київ • УНН

 • 90818 перегляди

З початку повномасштабної війни в Україні 1604 медичні заклади були пошкоджені, а 211 - повністю зруйновані внаслідок російських атак та обстрілів.

В Україні за час повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів та атак було пошкоджено 1604 об'єкти медзакладів та ще 211 – зруйновані повністю, повідомили у МОЗ, пише УНН.

Деталі

"Від початку повномасштабної війни внаслідок атак та обстрілів росії української цивільної інфраструктури, зокрема й медичної, було пошкоджено 1604 об’єкти медзакладів та ще 211 зруйновано повністю", - повідомили у МОЗ.

Найбільших втрат, як вказано, зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Також за цей час російська армія пошкодила 164 автівки екстреної медичної допомоги, ще 261 автомобіль знищили та 125 автівок захопили. 

Водночас, як зазначається, за понад два роки повномасштабної війни у різних областях України вдалося повністю відновити 512 об’єктів медзакладів, ще 357 об’єктів відновлено частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. 

Окупанти зруйнували 29 медзакладів на Херсонщині, ще 110 - пошкодили26.03.24, 15:33 • 52698 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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