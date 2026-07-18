В Уганде после гибели 20 школьников в ДТП запретили все школьные экскурсии

Власти Уганды запретили все школьные экскурсии после аварии автобуса, в которой погибли 20 учеников и один взрослый. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Автобус начальной школы King David из столицы Кампалы возвращался с учебной поездки к водопаду Сипи, когда поздно вечером в четверг попал в аварию в деревне Чекватит округа Капчорва. По данным властей, еще трое взрослых и несколько детей получили ранения.

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В пятницу министр образования Хризостом Муйинго распорядился немедленно приостановить все школьные экскурсии до отдельного уведомления. Такое решение было принято на фоне общественного резонанса и призывов усилить безопасность перевозок.

Reuters отмечает, что дорожно-транспортные происшествия в Уганде случаются часто из-за неудовлетворительного технического состояния транспорта и недостаточного уличного освещения. В прошлом году в стране 46 человек погибли в аварии автобуса на трассе между Кампалой и городом Гулу.

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