В Уганде после гибели 20 школьников в ДТП запретили все школьные экскурсии
Киев • УНН
Власти Уганды приостановили все школьные экскурсии после аварии автобуса, в которой погибли 20 учеников и один взрослый. Министр образования издал распоряжение о немедленном приостановлении до отдельного уведомления.
Власти Уганды запретили все школьные экскурсии после аварии автобуса, в которой погибли 20 учеников и один взрослый. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Автобус начальной школы King David из столицы Кампалы возвращался с учебной поездки к водопаду Сипи, когда поздно вечером в четверг попал в аварию в деревне Чекватит округа Капчорва. По данным властей, еще трое взрослых и несколько детей получили ранения.
Столкновение поезда и школьного автобуса в Бельгии унесло четыре жизни26.05.26, 14:02 • 3954 просмотра
В пятницу министр образования Хризостом Муйинго распорядился немедленно приостановить все школьные экскурсии до отдельного уведомления. Такое решение было принято на фоне общественного резонанса и призывов усилить безопасность перевозок.
Reuters отмечает, что дорожно-транспортные происшествия в Уганде случаются часто из-за неудовлетворительного технического состояния транспорта и недостаточного уличного освещения. В прошлом году в стране 46 человек погибли в аварии автобуса на трассе между Кампалой и городом Гулу.
В Зимбабве в результате пожара в микроавтобусе погибли семеро школьников11.06.26, 01:37 • 3576 просмотров