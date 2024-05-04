В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб

В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения. В общем, враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Купянском направлении нашими воинами отражено 8 атак в районах населенных пунктов Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещеевка, Роздоловка, южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковиевка и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Дополнение

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще 1 важному объекту противника.

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 473 400 человек личного состава и 7366 танков.