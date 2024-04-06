В США заявили, что помощь Китая российскому ВПК "вызывает беспокойство" и пригрозили "серьезными последствиями"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что помощь Китая военно-промышленному комплексу рф имеет "масштаб, вызывающий беспокойство". В свою очередь глава министерства финансов США Джанет Йеллен предупредила, что компании, которые помогают рф, ждут серьезные последствия, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

"Министр финансов США Йеллен подчеркнула, что китайские компании поддержат москву в войне в Украине. Йеллен заявила, что компании, в частности из КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне россии против Украины... и что в случае этого они будут иметь серьезные последствия".

Предупреждение прозвучало после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил министрам иностранных дел ЕС и НАТО, что Пекин оказывает москве помощь "в значительных масштабах" и предоставляет "инструменты, материалы и техническую экспертизу".

По словам Блинкена, помощь была особенно сосредоточена на российском производстве оптического оборудования и ракетного топлива, а также на космическом секторе, который, по его словам, "не только способствует агрессии россии в Украине, но и угрожает другим странам".

По словам одного из собеседников, Блинкен высказывал опасения относительно Китая на каждом заседании встречи министров иностранных дел стран НАТО в среду и четверг.

Дополнение

Президент США Джо Байден поднял этот вопрос непосредственно с председателем КНР Си Цзиньпином в телефонном разговоре во вторник. Белый дом сообщил, что Байден выразил обеспокоенность "поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы россии и её влиянием на европейскую и трансатлантическую безопасность".