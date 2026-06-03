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В Ровенской области спасатели вызволили из охваченной огнем травы двух оленят

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Возле села Малая Совпа спасатели вынесли из горящего сухостоя двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке из-за умышленного поджога травы.

В Ровенской области спасатели вызволили из охваченной огнем травы двух оленят

В Ровенской области во время ликвидации возгорания сухостоя спасатели заметили и вынесли из огня двух маленьких оленят, которые оказались в ловушке из-за поджога травы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа в Ровенской области спасатели услышали необычные звуки из густых зарослей.

Среди дыма и огня пожарные нашли двух маленьких оленят, которые не могли самостоятельно выбраться из опасной ловушки.

Малышей осторожно вынесли из зоны пожара в безопасное место. 

"Призываем граждан не выжигать сухую растительность! Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей", - говорится в сообщении.

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Ольга Розгон

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Село
Животные
Ровненская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям