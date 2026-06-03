В Ровенской области спасатели вызволили из охваченной огнем травы двух оленят
Киев • УНН
Возле села Малая Совпа спасатели вынесли из горящего сухостоя двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке из-за умышленного поджога травы.
В Ровенской области во время ликвидации возгорания сухостоя спасатели заметили и вынесли из огня двух маленьких оленят, которые оказались в ловушке из-за поджога травы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Во время тушения пожара сухой травы вблизи села Малая Совпа в Ровенской области спасатели услышали необычные звуки из густых зарослей.
Среди дыма и огня пожарные нашли двух маленьких оленят, которые не могли самостоятельно выбраться из опасной ловушки.
Малышей осторожно вынесли из зоны пожара в безопасное место.
"Призываем граждан не выжигать сухую растительность! Такие пожары наносят непоправимый вред окружающей среде, уничтожают растения и животных и могут представлять угрозу жизни людей", - говорится в сообщении.
Косуля, которая во время обстрела залезла под авто в Киеве, получила ранения. Ее госпитализировали - волонтеры02.06.26, 18:24 • 12978 просмотров