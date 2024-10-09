В Раде продолжается обсуждение поправок к закону о повышении налогов: в зале осталось 15 депутатов
Киев • УНН
При обсуждении поправок к закону об увеличении налогов в Верховной Раде осталось только 15 депутатов. Законопроект предусматривает увеличение военного сбора до 5% и налога на прибыль банков до 50%.
В Верховной Раде Украины, где сегодня идет обсуждение поправок к закону об увеличении налогов осталось полтора десятка народных депутатов. Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.
Детали
В Раде осталось 15 депутатов. Ну правильно, а чего сидеть. Как будто кто-то из слуг переживает, что украинцам повышают налоги
Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов9 октября 2024, 06:56 • 11753 просмотра
Дополнение
Несколько ранее народный депутат Ярослав Желкзняк обнародовал фото почти пустого сессионного зала ВР. По словам нардепа на момент фото в зале находилось около 30 человек.
Напомним,
Комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%
Все налоги идут на оборону, но их не хватает - Минфин7 октября 2024, 12:58 • 12756 просмотров