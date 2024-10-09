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В Раде продолжается обсуждение поправок к закону о повышении налогов: в зале осталось 15 депутатов

В Раде продолжается обсуждение поправок к закону о повышении налогов: в зале осталось 15 депутатов

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:21  •  1236 просмотра

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При обсуждении поправок к закону об увеличении налогов в Верховной Раде осталось только 15 депутатов. Законопроект предусматривает увеличение военного сбора до 5% и налога на прибыль банков до 50%.

В Верховной Раде Украины, где сегодня идет обсуждение поправок к закону об увеличении налогов осталось полтора десятка народных депутатов. Об этом рассказал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

В Раде осталось 15 депутатов. Ну правильно, а чего сидеть. Как будто кто-то из слуг переживает, что украинцам повышают налоги

- заявил нардеп 

Нардеп о законопроекте о повышении налогов: ожидается от него более 152 млрд грн доходов9 октября 2024, 06:56 • 11753 просмотра

Дополнение

Несколько ранее народный депутат Ярослав Желкзняк обнародовал фото почти пустого сессионного зала ВР. По словам нардепа на момент фото в зале находилось около 30 человек.

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Напомним,

Комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект о повышении налогов. Документ предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%

Все налоги идут на оборону, но их не хватает - Минфин7 октября 2024, 12:58 • 12756 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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