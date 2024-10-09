У Раді триває обговорення правок щодо закону про підвищення податків: в залі лишилось 15 депутатів
Київ • УНН
Під час обговорення правок до закону про збільшення податків у Верховній Раді залишилось лише 15 депутатів. Законопроєкт передбачає збільшення військового збору до 5% та податку на прибуток банків до 50%.
У Верховній Раді України, де сьогодні триває обговорення правок до закону про збільшення податків залишилось півтора десятка народних депутатів. Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.
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В Раді залишилось 15 депутатів. Ну правильно, а чого сидіти. Наче хтось зі слуг переживає, що українцям підвищують податки
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Дещо раніше народний депутат Ярослав Желкзняк оприлюднив фото майже пустої сесійної зали ВР. За словами нардепа на момент фото у залі перебувало близько 30 людей.
Нагадаємо
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