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У Раді триває обговорення правок щодо закону про підвищення податків: в залі лишилось 15 депутатів

У Раді триває обговорення правок щодо закону про підвищення податків: в залі лишилось 15 депутатів

Київ • УНН

 • 16008 перегляди

Під час обговорення правок до закону про збільшення податків у Верховній Раді залишилось лише 15 депутатів. Законопроєкт передбачає збільшення військового збору до 5% та податку на прибуток банків до 50%.

У Верховній Раді України, де сьогодні триває обговорення правок до закону про збільшення податків залишилось півтора десятка народних депутатів. Про це розповів нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Деталі

В Раді залишилось 15 депутатів. Ну правильно, а чого сидіти. Наче хтось зі слуг переживає, що українцям підвищують податки

- заявив нардеп. 

Нардеп про законопроєкт про підвищення податків: очікується від нього понад 152 млрд грн доходів09.10.24, 09:56 • 13540 переглядiв

Доповнення

Дещо раніше народний депутат Ярослав Желкзняк оприлюднив фото майже пустої сесійної зали ВР. За словами нардепа на момент фото у залі перебувало близько 30 людей.

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Нагадаємо

Комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт про підвищення податків. Документ пропонує збільшення військового збору з 1,5% до 5%, а також підвищення податку на прибуток банків до 50%

Всі податки йдуть на оборону, але їх все одно не вистачає - Мінфін07.10.24, 15:58 • 13241 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
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