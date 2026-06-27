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В Польше заявили, что во время нового этапа поисков в Пужниках не нашли второй братской могилы жертв УПА

Киев • УНН

 • 228 просмотра

В селе Пужники Тернопольской области завершился второй этап поисков, но вторую братскую могилу поляков, убитых в 1945 году, не обнаружили. Поиски планируют продолжить в августе на другом участке.

В Польше заявили, что во время нового этапа поисков в Пужниках не нашли второй братской могилы жертв УПА

В польском Министерстве культуры сообщили о завершении второго этапа поисковых работ в селе Пужники на территории Тернопольской области Украины. Во время экспедиции вторую братскую могилу поляков, убитых в 1945 году, обнаружить не удалось. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Детали

О завершении работ сообщила министр культуры и национального наследия Польши Марта Ценковская.

Завершились очередные поисковые работы в Пужниках, которые проводились Фондом "Свобода и демократия" в сотрудничестве с Поморским медицинским университетом при участии Министерства культуры и национального наследия и Института национальной памяти. На этот раз вторую братскую могилу жертв не нашли. Это сложная новость, но она не меняет нашей цели

- отметила Ценковская.

По ее словам, поисковые работы будут продолжены уже в августе на другом участке в Пужниках.

Каждая жертва заслуживает того, чтобы ее нашли, установили имя и обеспечили достойное захоронение. Мы не прекратим поиски

- подчеркнула министр.

По данным издания, второй этап поисковых работ начался на этой неделе на территории кладбища ныне несуществующего села Пужники. Ранее, в сентябре 2025 года, там были перезахоронены останки 43 человек. По свидетельствам очевидцев, во второй братской могиле могут находиться останки еще около 90 жертв.

Кроме того, на прошлой неделе завершились поисковые работы в бывшем селе Гута Пеняцкая на Львовщине. Польская экспедиция сообщила об обнаружении мест, где могут быть похоронены около 100 человек. Проведение эксгумаций там предварительно планируется на следующий год.

На Львовщине завершили украинско-польские поисковые работы, обнаружили признаки захоронений20.06.26, 12:00 • 4288 просмотров

Андрей Тимощенков

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