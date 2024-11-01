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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. новых машин: какие марки выбирали

В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. новых машин: какие марки выбирали

Киев  •  УНН

13:49 • 6403 просмотра

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В октябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых авто, что на 1% больше чем в прошлом году. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а общие продажи новых авто за год выросли на 19%.

В октябре украинцы приобрели более 5,8 тысяч новых авто, показав небольшой рост рынка, где лидером стала марка RENAULT. Об этом УНН пишет со ссылкой на Укравтопром.

Детали

В октябре украинцы приобрели более 5,8 тыс. новых легковых авто, что на 1% больше, чем в октябре прошлого года. По сравнению с сентябрем 2024 года, потребительская активность на рынке новых автомобилей выросла на 2%. 

Лидером стала французская марка RENAULT, которая продала 775 авто. Причем 749 из них - это кроссовер RENAULT Duster, который таким образом стал самым популярным автомобилем месяца.

На втором месте TOYOTA с 679 реализованными машинами, а третье место заняла SKODA с 402 авто. 

В пятерку вошли также BMW (397 авто) и VOLKSWAGEN (363 авто). 

В общем, с начала года в Украине зарегистрировано 58,8 тыс. новых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним 

Ранее Укравтопром сообщил, что с января по август в Украину было завезено 215,6 тыс. легковых авто (новых и подержанных). Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками31 октября 2024, 09:21 • 16613 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика