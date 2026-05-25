В Латвии могут уже на этой неделе проголосовать за новое правительство — Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил оппозиционному депутату Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Эвики Силини. Голосование в парламенте может состояться уже на этой неделе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Кулбергс, возглавляющий оппозиционное объединение United List, заявил, что планирует создать коалицию из четырех партий после распада действующей коалиции из-за споров по поводу национальной безопасности.

Мы уже достигли плана распределения. То, как мы пришли к этому решению – разделение между четырьмя партнерами – было прямолинейным. Мы должны были действовать по простейшим принципам: четыре партнера, равные условия, и двигаться дальше - сказал Кулбергс на пресс-конференции.

В Reuters отмечают, что правительственная коалиция распалась после дискуссий относительно реакции властей на инциденты с российскими беспилотниками, которые в последние месяцы неоднократно фиксировались в странах Балтии.

Премьер-министр Эвика Силиня подала в отставку за пять месяцев до запланированных парламентских выборов.

Ожидается, что вопрос национальной безопасности будет оставаться одним из ключевых приоритетов нового правительства. Страны Балтии остаются среди самых жестких критиков москвы из-за войны против Украины и активно поддерживают Киев.

