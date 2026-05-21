В кремле снова заявили о готовности к диалогу с Европой
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля песков заявил о готовности рф к диалогу с Европой при условии изменения ее позиции. ЕС готовит собственную инициативу для переговоров с путиным.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков снова заявил, что россия готова к возобновлению диалога с Европой, сообщают российские "медиа", передает УНН.
Детали
россияне готовы к диалогу. Мы считаем, что разговаривать всегда лучше, чем доводить дело до тотальной конфронтации, а именно этим сейчас занимаются европейцы
Он добавил, что "если такая линия поведения Европы изменится в пользу диалога", россия будет это только приветствовать.
Напомним
В кремле на фоне заявлений о том, что Евросоюз готовится к потенциальным переговорам с российским диктатором владимиром путиным, заявили, что рф готова к диалогу с Европой, но сама его инициировать не будет.
Лидеры Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с российским диктатором владимиром путиным, в Европе все больше разочаровываются переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.
Европа оказалась под все большим давлением из-за необходимости самостоятельно взять на себя часть переговорного процесса по войне россии против Украины. На фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа все больше концентрируется на кризисе вокруг Ирана, в ЕС начали активно обсуждать возможность назначения отдельного специального представителя для мирных переговоров между Киевом и москвой.