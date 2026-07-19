В Киеве ввели ограничение движения грузовиков из-за жары
Киев • УНН
В воскресенье, 19 июля, в столице из-за жары ограничили движение грузового транспорта. Запрет действует для машин весом более 24 т при температуре +28 градусов.
В воскресенье, 19 июля, в столице ввели ограничения движения грузового транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Детали
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температура воздуха составляет +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т
Водителям грузовиков рекомендуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним
На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для крупнотоннажного транспорта.