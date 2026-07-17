В Киеве будут судить главу несуществующей партии, который за $160 тыс. обещал мужчине депутатство
Киев • УНН
Глава несуществующей партии обещал мужчине место в Верховной Раде за $160 тыс. Его будут судить за мошенничество в условиях военного положения.
Руководитель аннулированной политической партии, который за 160 тыс. долларов обещал сделать мужчину народным депутатом, будет судим за мошенничество, сообщила Киевская городская прокуратура. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Установлено, что 41-летний киевлянин предлагал присоединиться к его партии и, получив проходное место в списке на парламентских выборах, стать депутатом Верховной рады Украины. Успешную карьеру народного избранника от его политического проекта, которого на самом деле не существует, обвиняемый оценил в 160 тыс. долларов, из которых 100 тыс. долларов – это вступительный взнос в ряды партии, еще 60 тыс. долларов, по его словам, должны были пойти на ее развитие
Сообщается, что фигурант дела был задержан в ноябре 2025 года во время получения денег.
Прокурорами Киевской городской прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении главы одной из политических партий, регистрация которой была аннулирована, и никакой деятельности партия не осуществляла. Его обвиняют в мошенничестве.
Действия обвиняемого квалифицированы как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в условиях военного положения и в особо крупных размерах, (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины).
К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в почти 1 млн грн, который мужчина уплатил.
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