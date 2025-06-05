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В Хорватии возвращают обязательную военную службу

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Хорватия планирует возобновить призыв на военную службу для мужчин в возрасте 18-30 лет с выплатой 1100 евро. Для тех, кто откажется, предложат альтернативную службу.

В Хорватии возвращают обязательную военную службу

Вице-премьер-министр Хорватии и министр обороны Иван Анушич представил общественности законопроект о службе в вооруженных силах, который восстанавливает обязательную военную службу. Об этом пишет издание BIRN, передает УНН.

Детали

Издание сообщает, что законопроект предусматривает возобновление призыва для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые пройдут медицинский осмотр и будут признаны годными к службе. Для женщин военная служба будет добровольной.

По словам главы оборонного ведомства, призывники будут проходить двухмесячную базовую военную подготовку, во время которой будут получать зарплату в размере 1100 евро. Для тех, кто отказывается от военной службы, будет два варианта.

Первый вариант – пройти трехмесячную подготовку по гражданской обороне

- пояснил хорватский министр обороны.

Второй – четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих муниципалитеты и города, добавил Анушич. 

Отмечается, что тем, кто пройдет базовую военную подготовку, обещают преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных компаниях Хорватии. 

По оценкам правительства Хорватии, призыв будет происходить ежегодно в пять волн и охватывать по 800 человек каждый раз – то есть до 4000 призывников в год. Поскольку законопроект еще должен одобрить парламент, Анучиш не ожидает возобновления призыва раньше 2026 года.

Обязательная военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов: законопроект принят за основу04.06.25, 13:59 • 2912 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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