В Хорватии возвращают обязательную военную службу
Киев • УНН
Хорватия планирует возобновить призыв на военную службу для мужчин в возрасте 18-30 лет с выплатой 1100 евро. Для тех, кто откажется, предложат альтернативную службу.
Вице-премьер-министр Хорватии и министр обороны Иван Анушич представил общественности законопроект о службе в вооруженных силах, который восстанавливает обязательную военную службу. Об этом пишет издание BIRN, передает УНН.
Детали
Издание сообщает, что законопроект предусматривает возобновление призыва для мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, которые пройдут медицинский осмотр и будут признаны годными к службе. Для женщин военная служба будет добровольной.
По словам главы оборонного ведомства, призывники будут проходить двухмесячную базовую военную подготовку, во время которой будут получать зарплату в размере 1100 евро. Для тех, кто отказывается от военной службы, будет два варианта.
Первый вариант – пройти трехмесячную подготовку по гражданской обороне
Второй – четырехмесячная служба в учреждениях, обслуживающих муниципалитеты и города, добавил Анушич.
Отмечается, что тем, кто пройдет базовую военную подготовку, обещают преимущество при трудоустройстве в государственных и общественных компаниях Хорватии.
По оценкам правительства Хорватии, призыв будет происходить ежегодно в пять волн и охватывать по 800 человек каждый раз – то есть до 4000 призывников в год. Поскольку законопроект еще должен одобрить парламент, Анучиш не ожидает возобновления призыва раньше 2026 года.
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