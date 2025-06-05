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У Хорватії повертають обов'язкову військову службу

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Хорватія планує відновити призов на військову службу для чоловіків віком 18-30 років з виплатою 1100 євро. Для тих, хто відмовиться, запропонують альтернативну службу.

У Хорватії повертають обов'язкову військову службу

Віцепрем'єр-міністр Хорватії та міністр оборони Іван Анушич представив громадськості законопроєкт про службу в збройних силах, який відновлює обов'язкову військову службу. Про це пише видання BIRN, передає УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що законопроєкт передбачає відновлення призову для чоловіків віком від 18 до 30 років, які пройдуть медичний огляд і будуть визнані придатними до служби. Для жінок військова служба буде добровільною.

За словами очільника оборонного відомства, призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку, під час якої отримуватимуть зарплату в розмірі 1100 євро. Для тих, хто відмовляється від військової служби, будуть два варіанти.

Перший варіант – пройти тримісячну підготовку з цивільної оборони

- пояснив хорватський міністр оборони.

Другий – чотиримісячна служба в установах, що обслуговують муніципалітети та міста, додав Анушич. 

Зазначається, що тим, хто пройде базову військову підготовку, обіцяють перевагу під час працевлаштування в державних і громадських компаніях Хорватії. 

За оцінками уряду Хорватії, призов відбуватиметься щороку у пʼять хвиль і охоплюватиме по 800 людей щоразу – тобто до 4000 призовників на рік. Оскільки законопроєкт ще має схвалити парламент, Анучиш не очікує відновлення призову раніше 2026 року.

Обов’язкова військова підготовка для студентів-медиків та фармацевтів: законопроєкт ухвалено за основу 04.06.25, 13:59 • 2924 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Хорватія
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