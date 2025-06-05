У Хорватії повертають обов'язкову військову службу

Віцепрем'єр-міністр Хорватії та міністр оборони Іван Анушич представив громадськості законопроєкт про службу в збройних силах, який відновлює обов'язкову військову службу. Про це пише видання BIRN, передає УНН.

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Видання повідомляє, що законопроєкт передбачає відновлення призову для чоловіків віком від 18 до 30 років, які пройдуть медичний огляд і будуть визнані придатними до служби. Для жінок військова служба буде добровільною.

За словами очільника оборонного відомства, призовники проходитимуть двомісячну базову військову підготовку, під час якої отримуватимуть зарплату в розмірі 1100 євро. Для тих, хто відмовляється від військової служби, будуть два варіанти.

Перший варіант – пройти тримісячну підготовку з цивільної оборони - пояснив хорватський міністр оборони.

Другий – чотиримісячна служба в установах, що обслуговують муніципалітети та міста, додав Анушич.

Зазначається, що тим, хто пройде базову військову підготовку, обіцяють перевагу під час працевлаштування в державних і громадських компаніях Хорватії.

За оцінками уряду Хорватії, призов відбуватиметься щороку у пʼять хвиль і охоплюватиме по 800 людей щоразу – тобто до 4000 призовників на рік. Оскільки законопроєкт ще має схвалити парламент, Анучиш не очікує відновлення призову раніше 2026 року.

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