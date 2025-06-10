В Харькове задержали девушку, которая стаканом ударила полицейского по голове
Киев • УНН
В Харькове 19-летняя девушка ударила полицейского стаканом по голове, когда те приехали на вызов из-за громкого поведения. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Правоохранители Харькова задержали женщину по подозрению в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
Детали
Инцидент произошел 8 июня в квартире по улице 92-Бригады. Там 19-летняя девушка и ее 23-летний парень громко себя вели. В полицию обратилась соседка и пожаловалась, что ей не дают отдыхать.
Когда приехали полицейские, то обнаружили двух молодых людей в нетрезвом состоянии, которые вызывающе себя вели. Девушка ударила одного из полицейских стаканом по голове.
Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушительницу задержали. Ей объявили подозрение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
В настоящее время суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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