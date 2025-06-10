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У Харкові затримали дівчину, яка склянкою вдарила поліцейського по голові

Київ • УНН

 • 940 перегляди

У Харкові 19-річна дівчина вдарила поліцейського склянкою по голові, коли ті приїхали на виклик через гучну поведінку. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Харкові затримали дівчину, яка склянкою вдарила поліцейського по голові

Правоохоронці Харкова затримали жінку за підозрою у вчиненні тілесних ушкоджень співробітнику поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Харківській області.

Деталі

Інцидент стався 8 червня в квартирі по вулиці 92-Бригади. Там 19-річна дівчина і її 23-річний хлопець гучно себе поводили. До поліції звернулась сусідка і поскаржилась, що їй не дають відпочивати.

Коли приїхали поліцейські, то виявили двох молодих людей на підпитку, які зухвало себе поводили. Дівчина вдарила одного з поліцейських склянкою по голові.

Постраждалого доставили в лікарню, а правопорушницю затримали. Їй оголосили підозру про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Наразі суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо

Мешканець села Слобідка Київської області кинув пляшку з легкозаймистою речовиною у двір односельця через помсту. Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Україна
Харків
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