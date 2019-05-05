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В Иллинойсе нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на химзаводе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. На территории химического завода в городе Уокиган американского штата Иллинойс, где накануне произошел взрыв, найдено тело одного человека. Об этом сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на пожарную службу, передает УНН со ссылкой также на местные СМИ.

Тела еще двух человек, пропавших во время инцидента, искать не будут, так как разбор конструкций здания представляет опасность.

Взрыв на химическом заводе прогремел 4 мая. В результате пострадали не менее четырех человек, их доставили в больницы. Заводу был нанесен большой ущерб. О причинах взрыва не сообщается.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, которые находились на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Местный телеканал WGN TV News опубликовал момент взрыва на предприятии, снятый камерой наблюдения неподалеку ЧП.

An outdoor camera caught the moment an explosion went off at a Waukegan silicone plant Friday night pic.twitter.com/YRAVc4uR7H

— WGN TV News (@WGNNews) 4 мая 2019

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