В Иллинойсе нашли тело одного из трех пропавших при взрыве на химзаводе

Тела еще двух человек, пропавших во время инцидента, искать не будут, так как разбор конструкций здания представляет опасность.

Взрыв на химическом заводе прогремел 4 мая. В результате пострадали не менее четырех человек, их доставили в больницы. Заводу был нанесен большой ущерб. О причинах взрыва не сообщается.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, которые находились на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Местный телеканал WGN TV News опубликовал момент взрыва на предприятии, снятый камерой наблюдения неподалеку ЧП.

An outdoor camera caught the moment an explosion went off at a Waukegan silicone plant Friday night pic.twitter.com/YRAVc4uR7H

— WGN TV News (@WGNNews) 4 мая 2019