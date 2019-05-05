В Іллінойсі знайшли тіло одного з трьох зниклих під час вибуху на хімзаводі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На території хімічного заводу в місті Уокіган американського штату Іллінойс, де напередодні стався вибух, знайдено тіло однієї людини. Про це повідомляє газета Chicago Tribune з посиланням на пожежну службу, передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ.
Тіла ще двох осіб, зниклих під час інциденту, шукати не будуть, так як розбір конструкцій будівлі становить небезпеку.
Вибух на хімічному заводі прогримів 4 травня. В результаті постраждали не менше чотирьох людей, їх доставили в лікарні. Заводу було завдано великої шкоди. Про причини вибуху не повідомляється.
Пожежні і керівництво заводу встановлюють точне число співробітників, які перебували на підприємстві в момент вибуху. На місці події також працюють поліція і медики.
Місцевий телеканал WGN TV News опублікував момент вибуху на підприємстві, знятий камерою спостереження неподалік НП.
An outdoor camera caught the moment an explosion went off at a Waukegan silicone plant Friday night pic.twitter.com/YRAVc4uR7H— WGN TV News (@WGNNews) 4 травня 2019 р.