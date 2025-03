В Іллінойсі знайшли тіло одного з трьох зниклих під час вибуху на хімзаводі

Тіла ще двох осіб, зниклих під час інциденту, шукати не будуть, так як розбір конструкцій будівлі становить небезпеку.

Вибух на хімічному заводі прогримів 4 травня. В результаті постраждали не менше чотирьох людей, їх доставили в лікарні. Заводу було завдано великої шкоди. Про причини вибуху не повідомляється.

Пожежні і керівництво заводу встановлюють точне число співробітників, які перебували на підприємстві в момент вибуху. На місці події також працюють поліція і медики.

Місцевий телеканал WGN TV News опублікував момент вибуху на підприємстві, знятий камерою спостереження неподалік НП.

