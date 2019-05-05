В Іллінойсі знайшли тіло одного з трьох зниклих під час вибуху на хімзаводі

КИЇВ. 5 травня. УНН. На території хімічного заводу в місті Уокіган американського штату Іллінойс, де напередодні стався вибух, знайдено тіло однієї людини. Про це повідомляє газета Chicago Tribune з посиланням на пожежну службу, передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ.