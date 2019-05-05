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В Іллінойсі знайшли тіло одного з трьох зниклих під час вибуху на хімзаводі

В Іллінойсі знайшли тіло одного з трьох зниклих під час вибуху на хімзаводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На території хімічного заводу в місті Уокіган американського штату Іллінойс, де напередодні стався вибух, знайдено тіло однієї людини. Про це повідомляє газета Chicago Tribune з посиланням на пожежну службу, передає УНН з посиланням також на місцеві ЗМІ.

Тіла ще двох осіб, зниклих під час інциденту, шукати не будуть, так як розбір конструкцій будівлі становить небезпеку.

Вибух на хімічному заводі прогримів 4 травня. В результаті постраждали не менше чотирьох людей, їх доставили в лікарні. Заводу було завдано великої шкоди. Про причини вибуху не повідомляється.

Пожежні і керівництво заводу встановлюють точне число співробітників, які перебували на підприємстві в момент вибуху. На місці події також працюють поліція і медики.

Місцевий телеканал WGN TV News опублікував момент вибуху на підприємстві, знятий камерою спостереження неподалік НП.

An outdoor camera caught the moment an explosion went off at a Waukegan silicone plant Friday night pic.twitter.com/YRAVc4uR7H

— WGN TV News (@WGNNews) 4 травня 2019 р.

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