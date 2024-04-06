В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

"Государственный оператор тыла" отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ по новым контрактам из-за неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств. Речь идет о "Черкасском мясокомбинате", который за первую неделю завез в воинские части лишь 25% от необходимого объема продуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Отмечается, что для обеспечения непрерывности поставок питания для Вооруженных сил Украины, области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов, распределены между другими поставщиками:

- Харьковская, Черниговская области - заказы будут направляться на "Фуд Гранд". Цена за комплект - 118,38 грн и 104,94 грн соответственно;

- Запорожская, Кировоградская и Черкасская области - заказы будут направляться на "Юг Прод Торг". Цена за комплект - 119,7 грн;

- Донецкая, Днепропетровская области. Проведена переговорная процедура с компаниями, которые предоставили коммерческие предложения на запрос ДОТ для заключения договоров без использования электронной системы в марте этого года, но не были законтрактованы ввиду более высоких, чем у победителей, цен. В рамках переговорной процедуры выявлена готовность компании "Контракт Продрезерв 5" немедленно выполнять поставки. Заключен соответствующий договор. Отгрузки начинаются сегодня. Цена за комплект - 118,02 грн.

В ДОТ уточнили, что деловые отношения с "Черкасским мясокомбинатом" будут окончательно прекращены после того, как он довезет до воинских частей объем продуктов предусмотренных контрактом.

Добавили, что за просрочку обязательств со стороны поставщиков будут применяться пеня и штрафы, предусмотренные контрактами.

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По информации ДОТ, по состоянию на 5 апреля статус выполнения отгрузок на воинские части от полученных заявок за первую неделю составляет:

- "Буский консервный завод" - более 90% поставлено;

- "Юг Прод Торг" - более 90% поставлено;

- "Фуд Гранд" - более 90% поставлено;

- "Твой хлеб" - 50% поставлено;

- "Черкасский мясокомбинат" (ЧМК) - 25% поставлено.

Напомним

Поставки продуктов для ВСУ по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла", начались на прошлой неделе - в воинские части по всей Украине направились 300 грузовиков.

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