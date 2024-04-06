В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  126978 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  135229 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  134983 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  127550 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106140 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125645 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117865 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119558 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111794 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101174 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

"Государственный оператор тыла" отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил, поскольку тот за первую неделю поставил лишь 25% от необходимого объема продукции, не выполнив своих договорных обязательств.

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В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В Одесской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским разведывательным дронам.

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В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

Ночью был взорван трубопровод, который россияне использовали для перекачки нефти с местной нефтебазы на танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта". Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

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В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

Российский теракт в Харькове унес жизни 6 и ранил более 10 человек. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить противовоздушную оборону в регионе.

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Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

В российском белгороде губернатор утверждает, что было сбито 10 воздушных целей, повреждены 12 многоквартирных домов, детская поликлиника, спортивный комплекс и другие здания.

Новости Мира •   •  14657 просмотра
В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

В орске, россия, прорвало дамбу, что привело к двум смертям и эвакуации 10 000 жителей из около 4 000 затопленных домов.

Новости Мира •   •  14555 просмотра
Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  15954 просмотра
Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

Житомирский областной ТЦК и СП опроверг фейковое российское видео о том, что женщине отказали в выплате помощи за погибшего на фронте мужа, заявив, что она не обращалась к ним, а документ на распространенном видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ.

Общество •   •  17038 просмотра
В Житомирском областном ТЦК опровергли очередной фейк рф о невыплате за погибшего мужа на фронте

В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

300 000 потребителей в Харькове и области остаются без электроснабжения из-за ограничений в работе сети и повреждений от вражеских обстрелов.

Общество •   •  18185 просмотра
В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина

64-летняя женщина обратилась к врачам с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга после российского обстрела Херсона.

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Возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела Херсона: в больницу обратилась пожилая женщина