В Днепре открыли третий в Украине центр рекрутинга в Силы обороны

Сегодня в Днепре начал работу третий в Украине и один из крупнейших центров рекрутинга в Силы обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Открыли еще один центр рекрутинга украинской армии по адресу проспект Слобожанский 8, Левобережный ЦНАП. В центре каждый желающий сможет получить информацию о возможности применения своих профессиональных навыков в Силах обороны страны.

"Это место для патриотов, которые стремятся приблизить победу, но не знают, чем могут быть полезны в армии. Это место, где все желающие смогут получить ответы, как приобщиться к защите государства", - отметила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Как сообщается, в центре уже доступны сотни вакансий воинских частей ОК "Восток", Национальной Гвардии Украины и Территориальной обороны. Позиции охватывают боевые и поддерживающие направления, включая поваров, водителей, ремонтников техники, операторов БПЛА, бухгалтеров и многие другие.

Дополнение

В течение апреля этого года планируется открытие рекрутинговых центров в шести других городах Днепропетровской области, включая Кривой Рог, Каменское, Покровск, Павлоград, Синельниково и Новомосковск.

В целом по стране запланировано открытие 27 центров рекрутинга ВСУ до конца первого полугодия 2024 года.

Ранее уже такие центры открылись в Львове и Запорожье.