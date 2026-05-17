В День памяти жертв советских репрессий МИД Украины требует от москвы открыть архивы НКВД

Киев • УНН

 • 954 просмотра

МИД Украины требует от Москвы открыть архивы НКВД и обнародовать данные о репрессиях. Ведомство призвало мир осудить преступления советского режима.

В День памяти жертв советских репрессий МИД Украины требует от москвы открыть архивы НКВД

Министерство иностранных дел Украины в День памяти жертв политических репрессий требует от москвы открыть архивы и обнародовать документы о преступлениях НКВД, а также призвало международное сообщество осудить преступления советского режима и противодействовать попыткам Кремля отрицать их. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Требуем от москвы прекратить скрывать от мира правду, открыть архивы и обнародовать документы о преступлениях НКВД и других злодеяниях советского периода, которые позволят, в частности, установить истинные имена преступников и их жертв, восстановить историческую справедливость

- говорится в заявлении.

Также в МИД призвали международное сообщество помнить о советских преступлениях, в частности, расстрелах, сломанных судьбах и т.д. Также призвали решительно осудить советские преступления и требовать ответственности за злодеяния как прошлого, так и настоящего.

Кроме того, в министерстве призвали противодействовать историческим манипуляциям кремля и попыткам российской пропаганды отрицать эти преступления, препятствовать их расследованию, преуменьшать или банализировать их; а также способствовать независимым историческим изысканиям и исследованиям, распространению фактов о преступной сущности советского режима.

В МИД отметили, что в третье воскресенье мая Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий. "Быковнянский лес, Демьянов лаз, Суча балка, Пятихатки, Рутченково поле, Сандармох и другие названия никогда не уйдут в забвение. Эти раны навсегда останутся в нашей национальной памяти. В то же время каждый такой шрам напоминает, за что мы боремся сегодня. За право нашего народа на существование, за собственную свободу, жизнь и достоинство", – сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что миллионы преступлений советского режима никогда не были надлежащим образом осуждены, расследованы и наказаны. Именно тотальная безнаказанность привела к массовым российским зверствам в ходе нынешней захватнической войны рф против Украины.

Как сообщается, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Кишиневе во время юридического запуска Специального трибунала подчеркнул, что на протяжении прошлых веков Украина пережила слишком много зверств, угнетения, оккупаций, мировых войн, геноцидов, сталинских репрессий, Чернобыля и других преступлений, но никогда так и не видела настоящей справедливости.

Сейчас у Украины и мира есть реальный шанс разорвать этот порочный круг безнаказанности. Именно поэтому все нынешние механизмы привлечения к ответственности настолько критически важны. Это и Специальный трибунал, и Реестр убытков, и Компенсационная Комиссия, а также расследования Международного уголовного суда, национальное правосудие и усилия неправительственных организаций по всему миру

- считают в министерстве.

В МИД убеждены, что без справедливости для жертв преступлений москвы – как прошлых, так и нынешних – не будет прочного мира, стабильности и безопасности на Европейском континенте.

"Мир не имеет морального права на ошибку", – резюмировали в ведомстве.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Дипломатка
Кишинёв
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина