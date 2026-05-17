В британском правительстве опровергли слухи о скорой отставке Стармера

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Лиза Нэнди опровергла слухи о смене лидера Лейбористской партии. Кир Стармер останется на посту премьера как минимум до летних каникул парламента.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер останется на посту как минимум до летних каникул парламента, несмотря на волну слухов о возможной смене руководства Лейбористской партии. Об этом в интервью Sky News заявила министр культуры Лиза Нэнди, пишет УНН.

Детали

По словам Нэнди, в последние дни вокруг будущего Стармера распространялись "лихорадочные спекуляции", однако никаких официальных шагов по смене лидера партии не предпринималось.

Несмотря на безумные спекуляции, которые звучали каждый час в течение последней недели, большая часть этого оказалась просто пеной и чепухой

– заявила она.

В Лейбористской партии призвали сосредоточиться на работе правительства

Министр отметила, что Кир Стармер во время заседания Кабинета министров дал понять: если кто-то хочет бросить ему вызов, в партии существует официальная процедура для запуска борьбы за лидерство.

"Переворот" против Стармера набирает обороты: руководящий орган Лейбористской партии разрешил Бернему баллотироваться на довыборах15.05.26, 22:30 • 3766 просмотров

В то же время Нэнди подчеркнула, что на данный момент никто не инициировал такого процесса.

Мы должны продолжать работу. Мы пообещали людям, что это изменит их жизнь

– сказала она.

Правительство Британии пытается остановить внутренний кризис

На фоне многочисленных слухов в британских медиа обсуждались возможные амбиции других лейбористов, в частности мэра Манчестера Энди Бернема, Анджелы Рейнер и министра здравоохранения Уэса Стритинга.

Нэнди заявила, что постоянная смена лидеров только ослабляет власть и мешает работе правительства.

Когда у вас происходит такой самоанализ, в конечном итоге дела в правительстве просто останавливаются

– добавила министр.

Премьер Британии Кир Стармер якобы готов уйти в отставку – Daily Mail17.05.26, 07:38 • 13648 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Кир Стармер
Великобритания