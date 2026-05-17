В британском правительстве опровергли слухи о скорой отставке Стармера
Киев • УНН
Лиза Нэнди опровергла слухи о смене лидера Лейбористской партии. Кир Стармер останется на посту премьера как минимум до летних каникул парламента.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер останется на посту как минимум до летних каникул парламента, несмотря на волну слухов о возможной смене руководства Лейбористской партии. Об этом в интервью Sky News заявила министр культуры Лиза Нэнди, пишет УНН.
Детали
По словам Нэнди, в последние дни вокруг будущего Стармера распространялись "лихорадочные спекуляции", однако никаких официальных шагов по смене лидера партии не предпринималось.
Несмотря на безумные спекуляции, которые звучали каждый час в течение последней недели, большая часть этого оказалась просто пеной и чепухой
В Лейбористской партии призвали сосредоточиться на работе правительства
Министр отметила, что Кир Стармер во время заседания Кабинета министров дал понять: если кто-то хочет бросить ему вызов, в партии существует официальная процедура для запуска борьбы за лидерство.
В то же время Нэнди подчеркнула, что на данный момент никто не инициировал такого процесса.
Мы должны продолжать работу. Мы пообещали людям, что это изменит их жизнь
Правительство Британии пытается остановить внутренний кризис
На фоне многочисленных слухов в британских медиа обсуждались возможные амбиции других лейбористов, в частности мэра Манчестера Энди Бернема, Анджелы Рейнер и министра здравоохранения Уэса Стритинга.
Нэнди заявила, что постоянная смена лидеров только ослабляет власть и мешает работе правительства.
Когда у вас происходит такой самоанализ, в конечном итоге дела в правительстве просто останавливаются
