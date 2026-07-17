Умерла оскароносная актриса Бренда Фрикер, известная по роли в фильме "Один дома 2"

Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине

Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине

Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине

Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву

ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву