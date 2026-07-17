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Умерла оскароносная актриса Бренда Фрикер, известная по роли в фильме "Один дома 2"

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Ирландская актриса Бренда Фрикер, получившая "Оскар" за роль в фильме "Моя левая нога", скончалась в возрасте 81 года. Она также известна ролью в фильме "Один дома 2".

Умерла оскароносная актриса Бренда Фрикер, известная по роли в фильме "Один дома 2"

Ирландская актриса Бренда Фрикер, ставшая первой ирландкой — лауреаткой премии «Оскар» и запомнившаяся зрителям ролями в фильмах «Моя левая нога» и «Один дома 2», скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Бренда Фрикер родилась в Дублине и начала актерскую карьеру на телевидении и в театре. Она снималась в ирландской мыльной опере «Tolka Row», сериале «Coronation Street» и других телевизионных проектах.

В 1990 году Фрикер вошла в историю, став первой ирландской актрисой, получившей премию «Оскар». Награду за лучшую женскую роль второго плана она завоевала за роль матери главного героя в фильме «Моя левая нога».

Широкую популярность актрисе также принесла роль женщины, ухаживавшей за голубями в Центральном парке в фильме «Один дома 2» и подружившейся с главным героем Кевином, которого играет Маколей Калкин.

«Мы больше никогда не увидим её такой, и мир стал хуже из-за её отсутствия», — заявил агент  актрисы Фил Белфилд после известия о её смерти.

Он также отметил: «Для меня было честью знать, любить и работать с ней, и она всегда будет занимать место в моем сердце и в сердце многих поклонников кино и телевидения по всему миру».

Дополнительно

За свою карьеру Бренда Фрикер также снялась в фильмах «Итак, я вышла замуж за убийцу с топором», «Ангелы на дальнем поле», «Время убивать» и «Вероника Герин». В одном из интервью актриса шутила, что после получения «Оскара» ощутила на себе так называемое «проклятие награды», поскольку, по её словам, это не всегда помогало получать новые роли.

Напомним

Бонни Тайлер, валлийская поп-рок-певица, известная по хитам 80-х, таким как «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero», скончалась в среду в возрасте 75 лет.

Алла Киосак

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