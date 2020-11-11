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Украина приветствует прекращение войны в Карабахе и дала совет касательно "следующего шага"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"Украина приветствует прекращение Азербайджаном и Арменией боевых действий в районе нагорнокарабахского конфликта. Считаем, что следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе международного права", - заявили в МИДе.

Дипломаты подчеркнули, что Украина неизменно и безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики в международно признанных границах.

"Этот принцип является основополагающим для Украины, которая до сих пор потерпает от российской агрессии, и часть территории которой остается под временной оккупацией России", - отмечают в министерстве.

Как сообщалось ранее в УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Впоследствии в сети появился текст данного соглашения.

Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Также стало известно, что Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах уже девять самолетов со своими миротворцами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.

С другой стороны, после подписания премьером Армении Николом Пашиняном соответствующего заявления, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.

Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда на спорной территории Нагорного Карабаха начались активные бои. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях, после чего азербайджанские вооруженные силы начали наступление, захватив южную часть проблемного региона и вплотную подойдя к столице непризнанной "НКР" - Степанакерта (Ханкенди).

Украинские Национальные Новости

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