Україна привітала припинення війни у Карабаху й дала пораду щодо "наступного кроку"

"Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту. Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - заявили у МЗС.

Дипломати підкреслили, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки у міжнародно визнаних кордонах.

"Цей принцип є основоположним для України, яка досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - зазначають у міністерстві.

Як повідомлялося раніше в УНН, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін прийняли заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згодом у мережі з'явився текст даної угоди.

Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення у регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Також стало відомо, що Росія, яка має на території Вірменії військову базу, відправила у Нагірний Карабах уже дев'ять літаків зі своїми миротворцями.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв впевнений, що угода щодо Карабаху відповідає інтересам азербайджанського і вірменського народів, зокрема, він назвав цю угоду капітуляцією Вірменії. Алієв також заявив, що окрім російських миротворців в Карабаху будуть ще й турецькі.

З іншого боку, після підписання прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном відповідної заяви, десятки людей увірвалися до будівлі уряду і парламенту країни. Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

Нагадаємо, ситуація в регіоні загострилась 27 вересня, коли на спірній території Нагірного Карабаху розпочалися активні бої. Азербайджан і Вірменія один одного звинуватили у провокаціях, після чого азербайджанські збройні сили розпочали наступ, захопивши південну частину проблемного регіону і впритул підійшовши до столиці невизнаної "НКР" - Степанакерту (Ханкенді).