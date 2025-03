Украина представила рабочую программу СБ ООН в феврале

"Сегодня Ельченко представил СМИ программу работы Совбеза ООН в феврале", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 1 февраля Украина будет месяц председательствовать в Совете безопасности ООН.

Напомним, по словам Петра Порошенко, Украина в ООН будет использовать каждую возможность для защиты от российской агрессии.

Though it's already on twitter, here is the Program of Work of the UN Security Council in February under #UAinUNSC pic.twitter.com/TvQOKLhbki

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.

Сегодня Ельченко представил СМИ программу работы Совбеза # ООН в феврале. Посмотреть пресс-конференцию можно здесь ➡️ https://t.co/GHzIFb2FAJ pic.twitter.com/5RpmfYXHYT

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.