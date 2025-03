Україна презентувала робочу програму РБ ООН в лютому

“Сьогодні В.Єльченко презентував ЗМІ програму роботи Радбезу ООН у лютому,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, від 1 лютого Україна місяць головуватиме в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, за словами Петра Порошенка, Україна в ООН використовуватиме кожну можливість для захисту від російської агресії.

Though it's already on twitter, here is the Program of Work of the UN Security Council in February under #UAinUNSC pic.twitter.com/TvQOKLhbki

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.

Сьогодні В.Єльченко презентував ЗМІ програму роботи Радбезу #ООН у лютому. Переглянути прес-конференцію можна тут ➡️ https://t.co/GHzIFb2FAJ pic.twitter.com/5RpmfYXHYT

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 2 февраля 2017 г.