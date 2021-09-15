Украина доставила в Литву последнюю партию гуманитарной помощи из-за кризиса на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня Украина доставила в Литовскую Республику последнюю партию гуманитарной помощи для усиления охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины, информирует УНН.
Цитата:
"Украина успешно доставила в Литву последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленную согласно указу Президента Владимира Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам. Украина и Литва — вместе навсегда!" — говорится в сообщении.
Добавим
Офис Президента объявил в начале августа, что Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным ростом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
12 августа Украина направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи. Позже, 2 сентября, доставили еще более 48 тонн груза.
Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.