Украина доставила в Литву последнюю партию гуманитарной помощи из-за кризиса на границе с Беларусью

"Украина успешно доставила в Литву последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленную согласно указу Президента Владимира Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам. Украина и Литва — вместе навсегда!" — говорится в сообщении.

Добавим

Офис Президента объявил в начале августа, что Украина предоставит гуманитарную помощь Литве в связи с существенным ростом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

12 августа Украина направила в Литву 38 тонн гуманитарной помощи. Позже, 2 сентября, доставили еще более 48 тонн груза.

Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.