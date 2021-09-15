Україна доправила в Литву останню партію гуманітарної допомоги через кризу на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Сьогодні Україна доправила у Литовську Республіку останню партію гуманітарної допомоги задля посилення охорони кордонів від нелегальних мігрантів. Про це у Twitter повідомило Міністерство закордонних справ України, інформує УНН.
Цитата:
"Україна успішно доправила у Литву останню частину гуманітарної допомоги, надану згідно з указом Президента Володимира Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам. Україна та Литва — разом назавжди!"— ідеться у повідомленні.
Додамо
Офіс Президента оголосив на початку серпня, що Україна надасть гуманітарну допомогу Литві у зв’язку зі суттєвим зростанням нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.
12 серпня Україна скерувала до Литви 38 тонн гуманітарної допомоги. Згодом, 2 вересня, доправили ще понад 48 тонн вантажу.
Ukraine has successfully delivered to the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 15, 2021
Нагадаємо
У кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив у республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.
У кінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.