Україна доправила в Литву останню партію гуманітарної допомоги через кризу на кордоні з Білоруссю

"Україна успішно доправила у Литву останню частину гуманітарної допомоги, надану згідно з указом Президента Володимира Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам. Україна та Литва — разом назавжди!"— ідеться у повідомленні.

Додамо

Офіс Президента оголосив на початку серпня, що Україна надасть гуманітарну допомогу Литві у зв’язку зі суттєвим зростанням нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

12 серпня Україна скерувала до Литви 38 тонн гуманітарної допомоги. Згодом, 2 вересня, доправили ще понад 48 тонн вантажу.

Нагадаємо

У кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив у республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.

У кінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.