Украинцам за границей хотят упростить выдачу идентификационного кода - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины прорабатывают возможность выдачи идентификационных кодов украинцам за границей непосредственно в дипломатических представительствах, сообщили в МИД во вторник, пишет УНН.

Министр иностранных дел Украины провел онлайн-совещание с командой Минцифры во главе с Александром Борняковым, обсудили ускорение запуска новых цифровых сервисов, в частности возможность оформления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) непосредственно через заграничные дипломатические учреждения Украины - указали в МИД.

"Доступные консульские услуги для украинцев за границей – один из моих главных приоритетов. Мы работаем сразу в двух направлениях: увеличиваем консульское присутствие и максимально цифровизируем услуги, чтобы украинцам не приходилось ожидать в очередях и преодолевать лишние километры. Самое важное – чтобы каждый украинец за границей почувствовал эти изменения на практике: меньше очередей, быстрее обслуживание, больше услуг онлайн", – отметил глава МИД Андрей Сибига.

Введение новой услуги, отметили в МИД, "особенно актуально для украинских семей, чьи дети родились за границей".

МИД во взаимодействии с Минцифры и Государственной налоговой службой работает над тем, чтобы сделать ее доступной в максимально сжатые сроки - отметили в МИД.

Параллельно, как отмечается, "продолжается работа над уменьшением очередей на запись в консульские учреждения, соответственно внедряются дополнительные временные слоты и совершенствуется электронная система записи".

