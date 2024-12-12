Украинская авиакомпания возобновила регулярные полеты: что известно
Киев • УНН
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы с базой в Кишиневе. Компания запускает полеты по 8 европейским направлениям, включая Париж, Барселону и Ларнаку.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем веб-сайте, передает УНН.
Детали
Отмечается, что компания выбрала своей базой аэропорт в Кишиневе (Молдова), что, по словам представителей SkyUp, является удобным логистическим решением в нынешних условиях закрытого неба над Украиной.
Спрос на поездки для посещения родственников, поддержания деловых отношений, дипломатических усилий, гуманитарной деятельности или журналистских обязанностей, продолжая информировать мир о событиях в Украине, остается высоким. Учитывая эти потребности и требования, мы выбрали аэропорт Кишинева как один из ближайших международных узловых аэропортов вблизи границы с Украиной. Это делает его практичным и надежным выбором для организации международных маршрутов.
Из Кишинева самолеты SkyUp будут летать по восьми направлениям:
Париж (Франция) - понедельник, пятница
Лиссабон (Португалия) - пятница
Барселона - среда,
Аликанте - понедельник, пятница,
Пальма-де-Майорка - среда, суббота (Испания)
Ларнака (Кипр) - трижды в неделю
Салоники - вторник,
Ираклион - понедельник, среда, суббота (Греция)
По словам Дмитрия Сероухова, генерального директора SkyUp Airline, компании было нелегко с начала полномасштабного вторжения. Чтобы сохранить команду, флот и операции, пришлось быстро адаптироваться к мировому рынку авиации.
Напомним
Несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в восстановлении рейсов в Украину, если безопасность и условия страхования улучшатся.