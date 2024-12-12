Украинская авиакомпания возобновила регулярные полеты: что известно

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы и будет базироваться в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба компании на своем веб-сайте, передает УНН.

Детали

Отмечается, что компания выбрала своей базой аэропорт в Кишиневе (Молдова), что, по словам представителей SkyUp, является удобным логистическим решением в нынешних условиях закрытого неба над Украиной.

Спрос на поездки для посещения родственников, поддержания деловых отношений, дипломатических усилий, гуманитарной деятельности или журналистских обязанностей, продолжая информировать мир о событиях в Украине, остается высоким. Учитывая эти потребности и требования, мы выбрали аэропорт Кишинева как один из ближайших международных узловых аэропортов вблизи границы с Украиной. Это делает его практичным и надежным выбором для организации международных маршрутов.