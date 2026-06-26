Украина запустила цифровую платформу "Додому" для поддержки и реинтеграции украинцев

Цифровая платформа "Додому" для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение, заработала в тестовом режиме. Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.

О запуске платформы на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске рассказала заместительница министра социальной политики Илона Гавронская.

"Додому" – ресурс для украинцев за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения. Платформа помогает украинцам получить информацию о шагах, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к возвращению, а также сформировать персональный план возвращения