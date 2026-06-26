Украина запустила цифровую платформу "Додому" для поддержки и реинтеграции украинцев
Киев • УНН
Цифровая платформа "Додому" заработала в тестовом режиме для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение. Ресурс помогает получить информацию о сервисах, трудоустройстве и сформировать персональный план возвращения.
Цифровая платформа "Додому" для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение, заработала в тестовом режиме. Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.
Детали
О запуске платформы на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске рассказала заместительница министра социальной политики Илона Гавронская.
"Додому" – ресурс для украинцев за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения. Платформа помогает украинцам получить информацию о шагах, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к возвращению, а также сформировать персональный план возвращения
На платформе можно найти, в частности:
- информацию о сервисах, возможностях трудоустройства, обучения и социальной поддержки в Украине;
- «визитки» общин, готовых принимать и поддерживать людей в процессе
реинтеграции – с данными о местных услугах, инфраструктуре, возможностях и контактах;
- информацию о Центрах единства и организациях, входящих в Сеть единства за рубежом.
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