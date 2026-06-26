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Украина запустила цифровую платформу "Додому" для поддержки и реинтеграции украинцев

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Цифровая платформа "Додому" заработала в тестовом режиме для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение. Ресурс помогает получить информацию о сервисах, трудоустройстве и сформировать персональный план возвращения.

Украина запустила цифровую платформу "Додому" для поддержки и реинтеграции украинцев

Цифровая платформа "Додому" для украинцев за рубежом, которые рассматривают возвращение, заработала в тестовом режиме. Об этом сообщает Министерство социальной политики, пишет УНН.

Детали

О запуске платформы на Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске рассказала заместительница министра социальной политики Илона Гавронская.

"Додому" – ресурс для украинцев за рубежом, которые рассматривают возможность возвращения. Платформа помогает украинцам получить информацию о шагах, которые нужно сделать, чтобы подготовиться к возвращению, а также сформировать персональный план возвращения

- говорится в сообщении.

На платформе можно найти, в частности:

  • информацию о сервисах, возможностях трудоустройства, обучения и социальной поддержки в Украине;
    • «визитки» общин, готовых принимать и поддерживать людей в процессе реинтеграции – с данными о местных услугах, инфраструктуре, возможностях и контактах;
      • информацию о Центрах единства и организациях, входящих в Сеть единства за рубежом.

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