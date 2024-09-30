Украина рассчитывает на поддержку Венгрии на пути к членству в ЕС

Украина рассчитывает на поддержку Венгрии на пути к членству в Европейском Союзе. В частности, на поддержку открытия переговорных кластеров параллельно. Об этом сказал глава МИД Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Сийярто, передает УНН.

Для Украины один из ключевых приоритетов - это интеграция в ЕС. Важным шагом в этом контексте стало открытие переговоров о вступлении. Рассчитываем на дальнейшую поддержку Венгрии на этом пути, как во время нынешнего председательства в ЕС, так и в дальнейшем. В частности, на поддержку открытия переговорных кластеров параллельно - сказал Сибига.

Также он сообщил, что во время переговоров они также скоординировали следующие шаги по развитию пограничной инфраструктуры, что будет способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между нашими странами.

«В этом контексте, мы договорились провести до конца этого года очередное заседание Совместной межправительственной комиссии. Продолжаем активную работу над развитием договорно-правовой базы, что будет способствовать укреплению сотрудничества и создаст новые возможности взаимодействия в сферах общего интереса», - отметил Сибига.

Сибига выразил благодарность венгерским партнерам за взаимную настроенность на конструктивный диалог и развитие прагматичной и предсказуемой политики добрососедства.

Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Дополнение

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Вашингтоне предложил, чтобы Украина не вступала в НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал своего венгерского коллегу Петера Сийярто совместно противодействовать российской дезинформации и гибридным влияниям, которые уже более десятилетия пытаются столкнуть лбами украинский и венгерский народы.