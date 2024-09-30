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Україна розраховує на підтримку Угорщини на шляху до членства в ЄС

Україна розраховує на підтримку Угорщини на шляху до членства в ЄС

Київ • УНН

 • 14684 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину підтримати відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС. Сторони також домовились про розвиток прикордонної інфраструктури та проведення засідання Спільної міжурядової комісії.

Україна розраховує на підтримку Угорщини на шляху до членства в Європейському Союзі. Зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з угорським колегою Сійярто, передає УНН.

Для України один з ключових пріоритетів — це інтеграція до ЄС. Важливим кроком у цьому контексті стало відкриття переговорів про вступ. Розраховуємо на подальшу підтримку Угорщини на цьому шляху, як під час нинішнього головування в ЄС, так і надалі. Зокрема, на підтримку відкриття переговорних кластерів паралельно

- сказав Сибіга.

Також він повідомив, що під час перемовин вони також скоординували наступні кроки з розвитку прикордонної інфраструктури, що сприятиме налагодженню торговельно-економічних відносин між нашими країнами. 

"У цьому контексті, ми домовилися провести до кінця цього року чергове засідання Спільної міжурядової комісії. Продовжуємо активну роботу над розвитком договірно-правової бази, що сприятиме зміцненню співпраці та створить нові можливості взаємодії у сферах спільного інтересу", - зазначив Сибіга.

Сибіга висловив вдячність угорським партнерам за взаємну налаштованість на конструктивний діалог і розвиток прагматичної та передбачуваної політики добросусідства.

Орбан консолідує ультраправих у ЄС, загрожуючи єдності щодо України – Politico07.08.24, 09:56 • 32428 переглядiв

Доповнення

Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вашингтоні запропонував, щоб Україна не вступала в НАТО.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга закликав свого угорського колегу Петера Сійярто спільно протидіяти російській дезінформації та гібридним впливам, які уже понад десятиліття намагаються зіштовхнути лобами український та угорський народи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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