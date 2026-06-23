Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД
Киев • УНН
Представитель МИД Ярослав Черногор заявил, что Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко, который накапливал силы и поддерживал российскую армию. Вопрос вышел на публичный уровень после игнорирования минском предыдущих сигналов.
После нескольких лет сдержанной политики в отношении беларуси Украина вынуждена реагировать на действия режима александра лукашенко, который продолжает поддерживать российскую агрессию и наращивать собственные возможности. Об этом во время конференции в Укринформе заявил посол МИД Украины по особым вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран Ярослав Черногор, передает УНН.
Детали
По словам дипломата, после начала полномасштабного вторжения Украина сознательно не обостряла белорусский вопрос, сосредоточившись на противодействии российской агрессии на востоке и юге.
Если после 2022 года в интересах Украины было не обострять вопрос Беларуси, потому что у нас были хлопоты на востоке и на юге, то сейчас мы не можем не замечать того, что происходит в беларуси. Это время условной тишины было использовано режимом лукашенко для того, чтобы подготовиться. Все это время они накапливали силы и направляли свои усилия на поддержку российской армии
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует от Украины более активной реакции на действия минска.
Сейчас такое положение вещей, когда Украина в ходе защиты своих интересов не может игнорировать, например, размещение тех же ретрансляторов. Эта проблема не нова, она существовала и в начале года, и даже были довольно успешные средства применены для ее подавления
По словам Черногора, официальный минск не сделал надлежащих выводов из предыдущих сигналов со стороны Украины.
Судя по всему, официальный минск, возможно из-за своей зависимости от россии, не понял тех тихих усилий Украины. Именно поэтому сейчас этот вопрос вышел на более публичный уровень и дошел до заявлений президента Украины Владимира Зеленского
песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время22.06.2026, 15:23 • 21921 просмотр