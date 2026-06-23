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Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД

Киев • УНН

 • 9518 просмотра

Представитель МИД Ярослав Черногор заявил, что Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко, который накапливал силы и поддерживал российскую армию. Вопрос вышел на публичный уровень после игнорирования минском предыдущих сигналов.

Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД

После нескольких лет сдержанной политики в отношении беларуси Украина вынуждена реагировать на действия режима александра лукашенко, который продолжает поддерживать российскую агрессию и наращивать собственные возможности. Об этом во время конференции в Укринформе заявил посол МИД Украины по особым вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран Ярослав Черногор, передает УНН.

Детали

По словам дипломата, после начала полномасштабного вторжения Украина сознательно не обостряла белорусский вопрос, сосредоточившись на противодействии российской агрессии на востоке и юге.

Если после 2022 года в интересах Украины было не обострять вопрос Беларуси, потому что у нас были хлопоты на востоке и на юге, то сейчас мы не можем не замечать того, что происходит в беларуси. Это время условной тишины было использовано режимом лукашенко для того, чтобы подготовиться. Все это время они накапливали силы и направляли свои усилия на поддержку российской армии

- сказал Черногор.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация требует от Украины более активной реакции на действия минска.

Сейчас такое положение вещей, когда Украина в ходе защиты своих интересов не может игнорировать, например, размещение тех же ретрансляторов. Эта проблема не нова, она существовала и в начале года, и даже были довольно успешные средства применены для ее подавления

- отметил дипломат.

По словам Черногора, официальный минск не сделал надлежащих выводов из предыдущих сигналов со стороны Украины.

Судя по всему, официальный минск, возможно из-за своей зависимости от россии, не понял тех тихих усилий Украины. Именно поэтому сейчас этот вопрос вышел на более публичный уровень и дошел до заявлений президента Украины Владимира Зеленского

- добавил он.

песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время22.06.2026, 15:23 • 21921 просмотр

Андрей Тимощенков

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