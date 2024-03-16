Удар рф по Одессе, ситуация на поле боя и пакет помощи для Украины: Ермак поговорил с советником Байдена

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Во время разговора Андрей Ермак отметил, что накануне рф атаковала Одессу ракетами, вызвав жертвы среди гражданского населения. Он отметил систематическое нарушение россией норм международного права через целенаправленные акты военной агрессии против мирных граждан нашего государства.

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Стороны обсудили ситуацию на поле боя и насущные потребности украинских защитников.

Глава Офиса Президента отметил важность скорейшего одобрения Палатой представителей Конгресса США пакета помощи для Украины.

Андрей Ермак поблагодарил Президента США, его администрацию, обе палаты Конгресса, обе политические партии и весь американский народ за постоянную поддержку Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.

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