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UBTA И U-FOOD будут вместе продвигать экспорт украинских продуктов на мировых рынках

UBTA И U-FOOD будут вместе продвигать экспорт украинских продуктов на мировых рынках

Киев  •  УНН

 • 49559 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. 23 марта Украинская Ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и Общественный союз Ю-Фуд (U-Food) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает УНН.

Целью Меморандума является консолидация усилий и определение общего видения по поддержке и реализации внешнеторгового потенциала украинских производителей, содействие инициативам по продвижению отечественного экспорта.

На практике взаимодействие UBTA и U-Food будет касаться экспорта продукции пищевой промышленности Украины и воплощении конкретных шагов, в частности:

  • координации действий и обеспечении друг другу всесторонней поддержки в сфере содействия внешней торговле Украины;
  • проведении совместных национальных и международных мероприятий публичной коммуникации;
  • организации мероприятий “В2В” по налаживанию деловых контактов;
  • сотрудничества в разработке и организации торговых миссий;
  • обмене информацией об изменениях в политике и законодательстве ЕС и Украиной, которые могут иметь прямое или косвенное влияние на экспортную деятельность украинских производителей.

    • “Мы как никто другой понимаем важность привлечения общественных организаций, в частности общественных ассоциаций и союзов, представляющих национальных производителей, — рассказал Дмитрий Лось, председатель правления UBTA. — U-Food уже значительное время помогает предприятиям пищевой промышленности Украины в вопросах экспортного образования, способствует новым связям украинского бизнеса с иностранными покупателями через участие в мировых торговых миссиях и мероприятиях. Вместе мы будем значительно эффективнее в поддержке и продвижении внешней торговли Украины на европейском и других приоритетных зарубежных рынках”.

    Детали

    По словам Дмитрия Лося, сотрудничество ассоциации и союза будет распространяться и на работу с Правительством и другими государственными учреждениями по защите украинских аграриев и производителей, совместное с государством решения сложных вопросов, связанных с зонами свободной торговли и внутренним рынком пищевых продуктов Украины.

    UBTA и U-food согласны в том, что на сегодня существует существенная недооценка качества украинских продуктов. Это, в свою очередь, существенно влияет на их экспортный потенциал и ценовую политику украинских производителей на международном рынке, восприятие Украины сырьевым придатком в ЕС.

    “Эффективное продвижение экспортных интересов Украины на международной арене требует консолидации усилий бизнеса, профессиональной коммуникации с партнерами. Для нас важно, что UBTA является центром экспертизы в сфере международной торговли — от машиностроения и фармацевтики до аграрного и продовольственного направлений”, — отметил генеральный директор U-Food Богдан Шаповал.

    Руководитель союза отметил такие преимущества UBTA, как понимание тенденций в регулировании экспортных процессов, привлечения Ассоциации к законотворческой деятельности, образовательная составляющая во всех ее мероприятиях.

    “Эти и другие точки соприкосновения очень положительны для украинского бизнеса. Подписание Меморандума о сотрудничестве с UBTA станет для U-Food важным элементом собственного развития и совершенствования”, — добавил Богдан Шаповал.

    Справка

    U-FOOD — общественный союз, объединяющая производителей продуктов питания, чтобы предоставить надежный анализ рынка, практические советы и бизнес-инструменты, чтобы помочь украинским компаниям расшириться на мировом рынке. U-Food является национальным центром развития и продвижения бренда “Украинская еда” во всем мире.

    UBTA — единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе, которая представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы, а также Украины и транслирует консолидированную позицию ключевых секторов украинской экономики как в Украине, так и в Европе.

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