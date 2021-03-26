UBTA ТА U-FOOD разом просуватимуть експорт українських продуктів на світових ринках

Метою Меморандуму є консолідація зусиль та визначення спільного бачення щодо підтримки та реалізації зовнішньоторговельного потенціалу українських виробників, сприяння ініціативам з просування вітчизняного експорту.

На практиці взаємодія UBTA та U-Food буде стосуватись експорту продукції харчової промисловості України та втіленні конкретних кроків, зокрема:

координації дій та забезпеченні один одному всебічної підтримки у сфері сприяння зовнішній торгівлі України;

проведенні спільних національних та міжнародних заходів публічної комунікації;

організації заходів “В2В” з налагодження ділових контактів;

співпраці у розробці та організації торговельних місій;

обміні інформацією про зміни в політиці та законодавстві ЄС та України, які можуть мати прямий або опосередкований вплив на експортну діяльність українських виробників.

“Ми як ніхто інший розуміємо важливість залучення громадських організацій, зокрема громадських асоціацій та спілок, які представляють національних виробників, — розповів Дмитро Лось, голова правління UBTA. — U-Food вже значний час допомагає підприємствам харчової промисловості України у питаннях експортної освіти, сприяє новим зв’язкам українського бізнесу з іноземними покупцями через участь у світових торгових місіях та заходах. Разом ми будемо значно ефективнішими у підтримці та просуванні зовнішньої торгівлі України на європейському та інших пріоритетних закордонних ринках”.

Деталі

За словами Дмитра Лося, співпраця асоціації та спілки буде розповсюджуватися і на роботу з Урядом та іншими державними установами щодо захисту українських аграріїв та виробників, спільне з державою вирішення складних питань, пов’язаних із зонами вільної торгівлі та внутрішнім ринком харчових продуктів України.

UBTA та U-food згодні у тому, що станом на сьогодні існує суттєва недооцінка якості українських продуктів. Це, у свою чергу, суттєво впливає на їх експортний потенціал та цінову політику українських виробників на міжнародному ринку, сприйняття України сировинним придатком в ЄС.

“Ефективне просування експортних інтересів України на міжнародній арені потребує консолідації зусиль бізнесу, професійної комунікації з партнерами. Для нас важливо, що UBTA є центром експертизи у сфері міжнародної торгівлі — від машинобудування та фармацевтики до аграрного та продовольчого напрямів”, — зауважив генеральний директор U-Food Богдан Шаповал.

Керівник спілки відзначив такі переваги UBTA, як розуміння тенденцій у регулюванні експортних процесів, залучення Асоціації до законотворчої діяльності, освітня складова у всіх її заходах.

"Ці та інші точки дотику є дуже позитивними для українського бізнесу. Підписання Меморандуму про співпрацю з UBTA стане для U-Food важливим елементом власного розвитку і вдосконалення“,— додав Богдан Шаповал.

Довідка

U-FOOD — громадська спілка, яка об’єднує виробників продуктів харчування, щоб надати надійний аналіз ринку, практичні поради та бізнес-інструменти, щоб допомогти українським компаніям розширитися на світовому ринку. U-Food є національним центром розвитку та просування бренду “Українська їжа” у всьому світі.

UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, а також України та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.