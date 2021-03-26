UBTA ТА U-FOOD разом просуватимуть експорт українських продуктів на світових ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. 23 березня Українська Асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) та Громадська спілка Ю-Фуд (U-Food) підписали Меморандум про співпрацю, повідомляє УНН.
Метою Меморандуму є консолідація зусиль та визначення спільного бачення щодо підтримки та реалізації зовнішньоторговельного потенціалу українських виробників, сприяння ініціативам з просування вітчизняного експорту.
На практиці взаємодія UBTA та U-Food буде стосуватись експорту продукції харчової промисловості України та втіленні конкретних кроків, зокрема:
“Ми як ніхто інший розуміємо важливість залучення громадських організацій, зокрема громадських асоціацій та спілок, які представляють національних виробників, — розповів Дмитро Лось, голова правління UBTA. — U-Food вже значний час допомагає підприємствам харчової промисловості України у питаннях експортної освіти, сприяє новим зв’язкам українського бізнесу з іноземними покупцями через участь у світових торгових місіях та заходах. Разом ми будемо значно ефективнішими у підтримці та просуванні зовнішньої торгівлі України на європейському та інших пріоритетних закордонних ринках”.
Деталі
За словами Дмитра Лося, співпраця асоціації та спілки буде розповсюджуватися і на роботу з Урядом та іншими державними установами щодо захисту українських аграріїв та виробників, спільне з державою вирішення складних питань, пов’язаних із зонами вільної торгівлі та внутрішнім ринком харчових продуктів України.
UBTA та U-food згодні у тому, що станом на сьогодні існує суттєва недооцінка якості українських продуктів. Це, у свою чергу, суттєво впливає на їх експортний потенціал та цінову політику українських виробників на міжнародному ринку, сприйняття України сировинним придатком в ЄС.
“Ефективне просування експортних інтересів України на міжнародній арені потребує консолідації зусиль бізнесу, професійної комунікації з партнерами. Для нас важливо, що UBTA є центром експертизи у сфері міжнародної торгівлі — від машинобудування та фармацевтики до аграрного та продовольчого напрямів”, — зауважив генеральний директор U-Food Богдан Шаповал.
Керівник спілки відзначив такі переваги UBTA, як розуміння тенденцій у регулюванні експортних процесів, залучення Асоціації до законотворчої діяльності, освітня складова у всіх її заходах.
"Ці та інші точки дотику є дуже позитивними для українського бізнесу. Підписання Меморандуму про співпрацю з UBTA стане для U-Food важливим елементом власного розвитку і вдосконалення“,— додав Богдан Шаповал.
Довідка
U-FOOD — громадська спілка, яка об’єднує виробників продуктів харчування, щоб надати надійний аналіз ринку, практичні поради та бізнес-інструменти, щоб допомогти українським компаніям розширитися на світовому ринку. U-Food є національним центром розвитку та просування бренду “Українська їжа” у всьому світі.
UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи, а також України та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.