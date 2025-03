В Сан-Диего в океан упал военный вертолет: ищут пятерых членов экипажа

Детали

Вертолет MH-60S потерпел крушение 31 августа примерно в 16:30 в 60 морских милях от города Сан-Диего, расположенного на тихоокеанском побережье Калифорнии.

По данным флота, авария произошла во время обычного полета. Спасено одного члена экипажа, сейчас продолжаются поиски еще пятерых. К поисково-спасательной операции привлекли многочисленные средства береговой охраны, военно-морского флота, воздушных и наземных сил.

