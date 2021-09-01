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17 березня, 19:38 • 102854 перегляди

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У Сан-Дієго в океан упав військовий вертоліт: шукають п'ятьох членів екіпажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Тихий океан упав вертоліт військово-морських сил США MH-60S. Про це повідомляє Тихоокеанський флот США у Twitter, інформує УНН.

Деталі

Вертоліт MH-60S зазнав аварії 31 серпня приблизно о 16:30 за 60 морських миль від міста Сан-Дієго, розташованого на тихоокеанському узбережжі Каліфорнії.

За даними  флоту, аварія сталася під час звичайного польоту. Врятовано одного члена екіпажу, наразі тривають пошуки ще п'ятьох. До пошуково-рятувальної операції залучили численні засоби берегової охорони, військово-морського флоту, повітряних і наземних сил.

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BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2)

— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)

— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021

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