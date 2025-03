У Сан-Дієго в океан упав військовий вертоліт: шукають п'ятьох членів екіпажу

Деталі

Вертоліт MH-60S зазнав аварії 31 серпня приблизно о 16:30 за 60 морських миль від міста Сан-Дієго, розташованого на тихоокеанському узбережжі Каліфорнії.

За даними флоту, аварія сталася під час звичайного польоту. Врятовано одного члена екіпажу, наразі тривають пошуки ще п'ятьох. До пошуково-рятувальної операції залучили численні засоби берегової охорони, військово-морського флоту, повітряних і наземних сил.

BREAKING: An MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) crashed into the sea while conducting routine flight operations approximately 60 nautical miles off the coast of San Diego at 4:30 p.m. PST, Aug. 31. (1/2)

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)

