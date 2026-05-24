У российских элит растет разочарование путиным из-за войны и кризиса в экономике - The Guardian

В российских политических и деловых кругах усиливается недовольство Владимиром Путиным из-за затяжной войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в РФ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в окружении Кремля, представителей российского бизнеса и западных разведок, пишет УНН.

Детали

По данным издания, российская элита все чаще говорит об изолированности Путина и потере доверия к нему.

В этом году среди элит определенно произошла смена настроений. Есть глубокое разочарование в Путине — заявил один из российских бизнесменов.

российский режиссер Звягинцев в Каннах обратился к путину с призывом “закончить бойню”

Другой источник отметил, что люди, которые ранее открыто поддерживали главу Кремля, теперь избегают его защиты.

Путин не отказывается от планов по Донбассу

Несмотря на внутреннее недовольство, Путин, по словам собеседников издания, не планирует сворачивать войну. Источники The Guardian утверждают, что он до сих пор убежден в возможности полного захвата Донбасса до конца года.

Путин зациклен на Донбассе, и он не остановится перед этим — сказал один из приближенных к Кремлю собеседников.

The Guardian также пишет о росте недовольства внутри РФ из-за ограничений интернета, блокировки мессенджеров, инфляции и повышения налогов. Журналистка Ксения Собчак заявила изданию, что проблемы с доступом к сети вызвали сильное возмущение в обществе, а российские власти могут уже в следующем году заблокировать большинство западных соцсетей.