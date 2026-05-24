24 мая, 11:46 • 13462 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 27314 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 24343 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 23405 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 26535 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 27693 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 33842 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
23 мая, 15:51 • 44079 просмотра
Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера
23 мая, 11:41 • 55338 просмотра
Зеленский ввел новые санкции против ракетчиков рф и "теневого" флота
22 мая, 19:13 • 61666 просмотра
НБУ выпустил уникальную восьмиугольную монету, посвященную украинской художнице Александре ЭкстерPhoto
Рубрики
У российских элит растет разочарование путиным из-за войны и кризиса в экономике - The Guardian

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В политических и деловых кругах рф растет недовольство из-за изоляции диктатора и инфляции. Несмотря на это, путин планирует захватить Донбасс до конца года.

В российских политических и деловых кругах усиливается недовольство Владимиром Путиным из-за затяжной войны против Украины и ухудшения экономической ситуации в РФ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в окружении Кремля, представителей российского бизнеса и западных разведок, пишет УНН.

Детали

По данным издания, российская элита все чаще говорит об изолированности Путина и потере доверия к нему.

В этом году среди элит определенно произошла смена настроений. Есть глубокое разочарование в Путине

— заявил один из российских бизнесменов.

российский режиссер Звягинцев в Каннах обратился к путину с призывом “закончить бойню”23.05.26, 23:39 • 4566 просмотров

Другой источник отметил, что люди, которые ранее открыто поддерживали главу Кремля, теперь избегают его защиты.

Путин не отказывается от планов по Донбассу

Несмотря на внутреннее недовольство, Путин, по словам собеседников издания, не планирует сворачивать войну. Источники The Guardian утверждают, что он до сих пор убежден в возможности полного захвата Донбасса до конца года.

Путин зациклен на Донбассе, и он не остановится перед этим

— сказал один из приближенных к Кремлю собеседников.

The Guardian также пишет о росте недовольства внутри РФ из-за ограничений интернета, блокировки мессенджеров, инфляции и повышения налогов. Журналистка Ксения Собчак заявила изданию, что проблемы с доступом к сети вызвали сильное возмущение в обществе, а российские власти могут уже в следующем году заблокировать большинство западных соцсетей.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Хранитель
Украина