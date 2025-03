В Нью-Йорке во время урагана "Ида" мужчина плавал на надувном матрасе: видео покорило сеть

Детали

На опубликованных кадрах видно, как на одной из улиц затопленного Нью-Йорка плавает мужчина на матрасе. Он также курил кальян.

В комментариях пользователи пишут, что мужчина довольно спокойно принимает все неприятные сюрпризы природы.

Only in Bronx New York #Ida pic.twitter.com/jfDQO6nejE

- tiktok Kingmista (@KiingMista) September 2, 2021

Дополнение

Ураган "Ида", который получил 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 29 августа обрушился на южный штат Луизиану и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб человек - на его дом упало дерево.

Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом "Ида".