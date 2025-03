У Нью-Йорку під час урагану “Іда” чоловік плавав на надувному матраці: відео підкорило мережу

Деталі

На опублікованих кадрах видно, як на одній з вулиць затопленого Нью-Йорка плаває чоловік на матраці. Він також курив кальян.

У коментарях користувачі пишуть, що чоловік доволі спокійно приймає всі неприємні сюрпризи природи.

Only in Bronx New York #Ida pic.twitter.com/jfDQO6nejE

— tiktok Kingmista (@KiingMista) September 2, 2021

Доповнення

Ураган “Іда”, який отримав 4-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона (швидкість вітру від 58 до 70 метрів в секунду), 29 серпня обрушився на південний штат Луїзіану і потім, поступово слабшаючи, рухався уздовж Східного узбережжя США.

У Луїзіані близько двох мільйонів людей залишилися без електрики, спостерігалися також перебої з водопостачанням. В околицях столиці штату Батон-Руж загинув чоловік — на його будинок впало дерево.

Очікується, що в п’ятницю в Луїзіану прибуде президент США Джо Байден, а в четвер він виступить зі зверненням до нації, в якому, як повідомляється, розповість про реакцію Білого дому на збиток, нанесений ураганом “Іда”.