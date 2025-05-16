"У нас общая цель": Зеленский и Милатович обсудили давление на Россию и сотрудничество Украины и Черногории

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 82689 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 86177 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 54963 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 68051 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 66060 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 106077 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 77132 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 64174 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160903 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 172073 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
90%
748мм
Популярные новости

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

16 мая, 10:57 • 22771 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 49688 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 40265 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 32615 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 18686 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 82695 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 86187 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 292580 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 282927 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 344183 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Писториус

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Европа

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 18749 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 32677 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 40326 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 49748 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 103090 просмотра
Актуальное

Хранитель

Форбс

Instagram

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

"У нас общая цель": Зеленский и Милатович обсудили давление на Россию и сотрудничество Украины и Черногории

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Президенты Украины и Черногории обсудили усилия для справедливого мира и усиления сотрудничества в различных сферах, в частности евроинтеграции. Также согласовали график мероприятий с участием лидеров стран Юго-Восточной Европы.

"У нас общая цель": Зеленский и Милатович обсудили давление на Россию и сотрудничество Украины и Черногории

В пятницу, 16 мая, Президент Владимир Зеленский встретился с главой Черногории Яковом Милатовичем. Лидеры подробно обсудили позицию, которую демонстрирует россия, и необходимость увеличения давления ради мира. Речь шла на встрече и о перспективах сотрудничества между Украиной и Черногорией в различных отраслях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера и его Официальное интернет-представительство.

Детали

Отмечается, что Президент Украины еще раз подчеркнул, что наше государство прилагает все возможные усилия для справедливого окончания войны. В частности, Владимир Зеленский рассказал о конструктивном диалоге с Президентом США Дональдом Трампом, готовности к полному, безусловному прекращению огня и прямым переговорам с россией на высшем уровне.

Президенты Украины и Черногории подробно обсудили позицию, которую демонстрирует россия, и необходимость увеличения давления ради мира.

Отдельно говорили об усилиях ради справедливого мира и давлении на россию, которое должно его приблизить. Должны делать максимум, чтобы эта война закончилась справедливо, как нужно всем, кто ценит международный порядок.

- сообщил Президент Украины.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и Черногорией в различных отраслях и договорились работать над ее развитием.

Договорились усиливать сотрудничество между Украиной и Черногорией в разных сферах. Будем обмениваться опытом и на пути в ЕС: у нас общая цель и можем действовать вместе ради ее скорейшего приближения 

- говорится в заметке Владимира Зеленского.

Особое внимание – евроинтеграции Украины и Черногории. Владимир Зеленский и Яков Милатович договорились продолжать обмен опытом в этом процессе.

Кроме того, президенты согласовали график ближайших мероприятий с участием лидеров стран Юго-Восточной Европы.

"Благодарен народу Черногории за поддержку Украины", - написал Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая встречи с представителями стран-союзников нашего государства. В частности, он встретился с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Во время встречи с главой правительства Нидерландов президент Украины поблагодарил за решительную поддержку. Он подчеркнул, что в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи.

В пятницу, 16 мая, украинский лидер также встретился с Росеном Желязковым и обсудил прекращение огня и гарантии безопасности. Речь шла и о достройке Хмельницкой АЭС и сотрудничестве в Черноморском регионе.

Также Зеленский обсудил с премьером Швеции итоги переговоров в Турции и усиление давления на россию. Стороны остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Черногория
Дональд Трамп
Швеция
Нидерланды
Турция
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,031.20
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,189.99
Ethereum
$2,592.12