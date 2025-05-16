"У нас общая цель": Зеленский и Милатович обсудили давление на Россию и сотрудничество Украины и Черногории

В пятницу, 16 мая, Президент Владимир Зеленский встретился с главой Черногории Яковом Милатовичем. Лидеры подробно обсудили позицию, которую демонстрирует россия, и необходимость увеличения давления ради мира. Речь шла на встрече и о перспективах сотрудничества между Украиной и Черногорией в различных отраслях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал украинского лидера и его Официальное интернет-представительство.

Детали

Отмечается, что Президент Украины еще раз подчеркнул, что наше государство прилагает все возможные усилия для справедливого окончания войны. В частности, Владимир Зеленский рассказал о конструктивном диалоге с Президентом США Дональдом Трампом, готовности к полному, безусловному прекращению огня и прямым переговорам с россией на высшем уровне.

Президенты Украины и Черногории подробно обсудили позицию, которую демонстрирует россия, и необходимость увеличения давления ради мира.

Отдельно говорили об усилиях ради справедливого мира и давлении на россию, которое должно его приблизить. Должны делать максимум, чтобы эта война закончилась справедливо, как нужно всем, кто ценит международный порядок. - сообщил Президент Украины.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и Черногорией в различных отраслях и договорились работать над ее развитием.

Договорились усиливать сотрудничество между Украиной и Черногорией в разных сферах. Будем обмениваться опытом и на пути в ЕС: у нас общая цель и можем действовать вместе ради ее скорейшего приближения - говорится в заметке Владимира Зеленского.

Особое внимание – евроинтеграции Украины и Черногории. Владимир Зеленский и Яков Милатович договорились продолжать обмен опытом в этом процессе.

Кроме того, президенты согласовали график ближайших мероприятий с участием лидеров стран Юго-Восточной Европы.

"Благодарен народу Черногории за поддержку Украины", - написал Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 мая встречи с представителями стран-союзников нашего государства. В частности, он встретился с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Во время встречи с главой правительства Нидерландов президент Украины поблагодарил за решительную поддержку. Он подчеркнул, что в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи.

В пятницу, 16 мая, украинский лидер также встретился с Росеном Желязковым и обсудил прекращение огня и гарантии безопасности. Речь шла и о достройке Хмельницкой АЭС и сотрудничестве в Черноморском регионе.

Также Зеленский обсудил с премьером Швеции итоги переговоров в Турции и усиление давления на россию. Стороны остановились на сотрудничестве в рамках коалиции желающих.