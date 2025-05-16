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Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
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"Маємо спільну мету": Зеленський та Мілатович обговорили тиск на росію та співпрацю України й Чорногорії

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Президенти України і Чорногорії обговорили зусилля для справедливого миру та посилення співпраці в різних сферах, зокрема євроінтеграції. Також узгодили графік заходів за участі лідерів країн Південно-Східної Європи.

"Маємо спільну мету": Зеленський та Мілатович обговорили тиск на росію та співпрацю України й Чорногорії

У п'ятницю, 16 травня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Чорногорії Яковом Мілатовичем. Лідери детально обговорили позицію, яку демонструє росія, та необхідність збільшення тиску заради миру. Йшлося на зустрічі і про перспективи співпраці між Україною та Чорногорією в різних галузях. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал українського лідера та його Офіційне інтернет-представництво.

Деталі

Зазначається, що Президент України укотре наголосив, що наша держава докладає всіх можливих зусиль для справедливого закінчення війни. Зокрема, Володимир Зеленський розповів про конструктивний діалог із Президентом США Дональдом Трампом, готовність до повного, безумовного припинення вогню та прямих переговорів із росією на найвищому рівні.

Президенти України та Чорногорії детально обговорили позицію, яку демонструє росія, та необхідність збільшення тиску заради миру.

Окремо говорили про зусилля заради справедливого миру і тиск на росію, який має його наблизити. Маємо робити максимум, щоб ця війна закінчилася справедливо, як потрібно всім, хто цінує міжнародний порядок.

- повідомив Президент України.

Лідери також обговорили перспективи співпраці між Україною та Чорногорією в різних галузях і домовилися працювати над її розвитком.

Домовилися посилювати співпрацю між Україною та Чорногорією в різних сферах. Обмінюватимемося досвідом і на шляху до ЄС: маємо спільну мету та можемо діяти разом заради її якнайшвидшого наближення 

- йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Окрема увага – євроінтеграції України та Чорногорії. Володимир Зеленський і Яков Мілатович домовилися продовжувати обмін досвідом у цьому процесі.

Крім того, президенти узгодили графік найближчих заходів за участю лідерів країн Південно-Східної Європи.

"Вдячний народу Чорногорії за підтримку України", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів 16 травня зустрічі з представниками країн-союзників нашої держави. Зокрема, він зустрівся з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Під час зустрічі з головою уряду Нідерландів президент України подякував за рішучу підтримку. Він наголосив, що цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги.

У п'ятницю, 16 травня, український лідер також зустрівся з Росеном Желязковим і обговорив припинення вогню та гарантії безпеки. Йшла мова і про добудову Хмельницької АЕС та співпрацю в Чорноморському регіоні.

Також Зеленський обговорив з прем'єром Швеції підсумки переговорів у Туреччині та посилення тиску на росію. Сторони зупинилися на співпраці в межах коаліції охочих.

Віта Зеленецька

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