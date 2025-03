Twitter готовится к волне массовых увольнений

По данным СМИ, речь может идти об увольнении 8% штата, то есть около 300 сотрудников.

Столько же сотрудников были уволены год назад, когда из-за проблем, которые начались в компании, ее соучредитель Джек Дорси занял должность генерального директора, чтобы лично руководить компанией в непростой для нее момент.

По данным источников, окончательное решение о количестве сокращаемых рабочих мест все еще не принято. Пресс-служба компании Twitter отказалась комментировать эту информацию.

В четверг ожидаются свежие данные по прибыли за третий квартал, однако и без них очевидно тяжелое положение, в котором оказался Twitter, чей чистый убыток за прошлый год составил более полумиллиарда долларов, пишет издание.

За последние 12 месяцев котировки акций компании упали на 40%, что сделало проблематичным оплату труда своих ведущих программистов акциями компании, - как это делают конкуренты Twitter, переманивая талантливых сотрудников по всему рынку IT-технологий.

Последние месяцы Джек Дорси пытался найти покупателя на Twitter, однако все три кандидата, которые проявили заинтересованность - компании Salesforce.com Inc., The Walt Disney Co. и Alphabet Inс. (управляющая компания интернет-гиганта Google) - в конечном итоге отказались от покупки.

В январе 2016 года был зафиксирован рекордно низкий показатель количества твитов за месяц - 300 млн. Это более чем в два раза меньше максимального пика в 661 млн твитов, зафиксированного в августе 2014 года.

Однако, "Twitter" по-прежнему активно пользуются около 313 млн человек по всему миру.