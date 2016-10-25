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Twitter готовится к волне массовых увольнений

Twitter готовится к волне массовых увольнений

Киев • УНН

 • 8908 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Компания Twitter Inc., владеющая сервисом микроблогов "Twitter", на этой неделе объявит о новом массовом увольнении своих сотрудников в связи с негативными финансовыми показателями, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным СМИ, речь может идти об увольнении 8% штата, то есть около 300 сотрудников.

Столько же сотрудников были уволены год назад, когда из-за проблем, которые начались в компании, ее соучредитель Джек Дорси занял должность генерального директора, чтобы лично руководить компанией в непростой для нее момент.

По данным источников, окончательное решение о количестве сокращаемых рабочих мест все еще не принято. Пресс-служба компании Twitter отказалась комментировать эту информацию.

В четверг ожидаются свежие данные по прибыли за третий квартал, однако и без них очевидно тяжелое положение, в котором оказался Twitter, чей чистый убыток за прошлый год составил более полумиллиарда долларов, пишет издание.

За последние 12 месяцев котировки акций компании упали на 40%, что сделало проблематичным оплату труда своих ведущих программистов акциями компании, - как это делают конкуренты Twitter, переманивая талантливых сотрудников по всему рынку IT-технологий.

Последние месяцы Джек Дорси пытался найти покупателя на Twitter, однако все три кандидата, которые проявили заинтересованность - компании Salesforce.com Inc., The Walt Disney Co. и Alphabet Inс. (управляющая компания интернет-гиганта Google) - в конечном итоге отказались от покупки.

В январе 2016 года был зафиксирован рекордно низкий показатель количества твитов за месяц - 300 млн. Это более чем в два раза меньше максимального пика в 661 млн твитов, зафиксированного в августе 2014 года.

Однако, "Twitter" по-прежнему активно пользуются около 313 млн человек по всему миру.

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